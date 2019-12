Chiara Biasi dimentica gli haters con un selfie in topless

La famosa influencer Chiara Biasi da un calcio alle critiche e lo fa nel modo più sexy: postando una foto senza reggiseno sul suo profilo Instagram mentre copre il seno con la mano. L'ex fidanzata dell'attaccante del Torino, Simone Zaza, è stata recentemente travolta dalle polemiche per aver affermato di non volersi nemmeno alzare dal letto per 80mila euro, durante lo scherzo organizzato da Le Iene. Ma la Biasi non si è fermata, anzi ha regalato immediatamente un nuovo scatto provocante prima di un nuovo shooting.

