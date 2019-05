Charlotte Casiraghi presto sposa, ecco la lista nozze

Il 1° giugno convolerà a nozze (cviili) con Dimitri Rassam. Il matrimonio si svolgerà a Monaco e per l'occasione Charlotte Casiraghi ha stilato la lista nozze presso la raffinatissima boutique Czarina, situata a due passi dal Casinò.

Nel numero in edicola da giovedì 30 maggio, il settimanale Oggi presenta alcuni dei cadeaux scelti dalla coppia. Il pezzo più caro è un secretary China style datato 1880, costo 140mila euro. Segue il servizio da tavola in porcellana, per 12 persone, della serie Tobacco Leaf, foglia di tabacco (29.510 euro). Tra gli oggetti curiosi un calamaio in argento datato 1900 circa (ben 4.000 euro) e una serie imperdibile di scatole portasigari: tra le più costose, 2.300 euro, quella che sul coperchio ha raffigurato il ritratto di Che Guevara. L'animo romantico di Charlotte vien fuori dalla cornice a forma di cuore da 315 euro. Divertenti la serie di tritapepe coloratissimi, che non superano i 240 euro e il portasale in argento a forma di rana da 365 euro (ma ce ne sono molti altri). Chi vuole limitarsi al pensiero, può scegliere l'oggetto meno caro della lista: un piattino foglia di geranio, con rana, per 45 euro. Oppure, con 30 euro in più, un portacandele in sughero.

Oggi è anche in grado di svelare che ad allietare il giorno del 'sì' ci saranno Alessandro Ristori & The Portofinos, una band italiana. "Nel 2018 Alberto di Monaco ha voluto che mi esibissi per il suo compleanno nella tenuta di La Turbie. Poi - ha raccontato a Oggi il leader quarantenne Alessandro Ristori, nato a Faenza - sono stato chiamato per il Ballo della Rosa e allora è stata ufficializzata la mia partecipazione al matrimonio… Charlotte e Dimitri mi hanno detto, gentilissimi, che potevo mettere in scena il mio spettacolo classico senza stravolgerlo. Tom Jones, Elvis Presley, Sinatra, Celentano, Mina: insomma l'epoca d'oro della musica internazionale".

