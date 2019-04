Charlize Theron: "Mio figlio Jackson si sente una bambina"

"Mi ha guardato quando aveva tre anni e mi ha detto: 'Io non sono un bambino'". Charlize Theron ha confermato al Daily Mail le voci secondo cui starebbe crescendo suo figlio Jackson, che ha adottato insieme alla figlia più piccola August, come una femmina.

"Quindi ho due splendide figlie, che voglio proteggere, come ogni genitore", ha rimarcato, "non sta a me decidere chi vogliano essere". "Il mio lavoro di genitore è quello di star loro vicino, amarle e assicurarmi che abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che vogliono essere", ha sottolineato la star, "farò tutto quanto è in mio potere affinché le mie figlie abbiano questo diritto e siano protette".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata