Celine Dion troppo magra in una foto. I fan si preoccupano

Duecento milioni di dischi venduti, 17 anni di carriera, oltre 1.100 concerti. A 51 anni, la cantante canadese Celine Dion ha dato l'addio (almeno per ora) alla sua "casa" del Colosseum di Las Vegas. Ma continuerà, ovviamente, a cantare in giro per il mondo e sta preparando un nuovo album. In questa foto da lei pubblicata su Instagram, i fan l'hanno però vista un po' troppo magra e si sono preoccupati. Molti hanno scritto chiedendo cosa le stia succedendo, se abbia problemi di salute o quasi protestando: "Non ti vogliamo così maga". Lei ha risposto di non preoccuparsi, che sta bene e che sta appassionandosi a un'altra forma d'arte, la danza che, forse, comporta proprio un fisico più "asciutto". Ma i messaggi di affetto e di preoccupazione sono continuati.

