Cecilia Rodriguez vuole sposare Ignazio Moser, lui prende tempo

Cecilia Rodriguez vuole sposare il suo fidanzato Ignazio Moser. Questo il sogno nel cassetto della bella modella argentina che da due anni fa coppia fissa con l'ex ciclista. Ad impedirle di realizzarlo però sembra proprio il suo fidanzato che non vuole saperne di fare il grande passo. "Amo questo ragazzo anche se mi vorrà o no sposare ...e lo amerò per sempre anche se lui qualche giorno smetterà di farlo!", ha scritto la sorella di Belen su Instagram mandando un messaggio decisamente chiaro al compagno. "L'unico motivo per cui non lo facciamo è che il nostro stylist non ci ha ancora scelto gli abiti", glissa l'ex gieffino nelle stories.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata