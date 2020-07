Carla Guetta, Ibiza è 'caliente' con la modella francese

E' uno dei nomi 'caldi' di Instagram. E' la splendida 23enne francese Carla Guetta Cohen, modella che ovviamente non disdegna i social. Sul web regala ai suoi fan scatti intriganti. Bruna, occhio penetrante, questa volta Carla si è concessa un nudo integrale, che mette in risalto il suo corpo minuto ma perfettamente armonico, oltre al suo sguardo killer. La location è Ibiza, l'isola delle Baleari dove la ragazza è cresciuta e dove vive. La giovane francese si lascia immortalare mentre fa una doccia in giardino: "Le docce migliori sono quelle nella natura", scrive lei. Difficile non essere d'accordo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata