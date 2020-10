Cardi B festeggia il 28esimo compleanno a Las Vegas in un mini bikini rosa: "Sono ubriaca"

Un ingresso un po' insolito quello di Cardi B nella sua suite di Las Vegas, dove si trova per festeggiare i suoi 28 anni: "Sono ancora ubriaca" scrive la rapper sul suo profilo Instagram, postando poi il video della sua camminata in bikini nella stanza. Borsetta in tinta, tacchi da urlo e tatuaggi a vista, Cardi B non perde l'occasione per far impazzire i suoi fan con un bikini rosa.

