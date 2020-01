Canalis in costume super sexy e i suoi follower impazziscono

La showgirl posta su Instagram una foto in cui è sgambatissima e piovono like e commenti

Elisabetta Canalis non tramonta mai, resta tra le più amate dagli italiani nonostante viva ormai da anni negli Stati Uniti con la sua famiglia. E così è bastata una foto con un costume intero sgambatissimo bianco, con la schiena nuda, per far impazzire i suoi follower su Instagram. Subito 60 mila like e centinaia di commenti in cui vengono sottolineate la bellezza naturale e la sua sensualità. L'ex velina in questi giorni è a Milano ma lo scatto si riferisce a una sua vacanza alle Bahamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata