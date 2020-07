Camicia sbottonata e sguardo ammiccante, Ambra Lombardo fa impazzire i suoi follower

Sorriso luminoso, sguardo intrigante e camicia sbottonata. Una posa super sexy per Ambra Lombardo che ha fatto impazzire i suoi follower su Instagram. L'insegnante siciliana, ex gieffina, ha poi dato sfoggio della sua cultura citando il compianto grande stilista americano Oscar de La Renta: "Cammina come se avessi tre uomini che camminano dietro di te". Un must per una modella come lei. E sul post della bellissima Ambra sono piovuti migliaia di like e di commenti. Ambra Lombardo ha partecipato nel 2004 a Miss Italia e deve la sua notorietà al al Grande Fratello 16. Colta ed elegante è un'insegnante di lettere e storia in un Liceo di Milano,

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata