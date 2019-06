Bradley Cooper e Irina Shayk, storia alla deriva molto prima della rottura. E ora tutti tifano Lady Gaga

La rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk è diventata di dominio pubblico solo giovedì scorso ma, secondo la rivista People, la loro storia stava andando alla deriva già da parecchio tempo. "[Irina] non è concentrata sulla celebrità, o sulla fama - lei vuole solo proteggere la sua famiglia", ha rivelato una fonte vicina alla top model. "Bradley invece si sta dedicando molto al lavoro e sta cercando di approfittare di ogni opportunità di carriera in questo momento". "Hanno trascorso molto tempo separati", ha aggiunto la fonte.

Un'altra fonte è ancora più categorica sul punto: "Vivevano vite completamente separate. Se lui era a Los Angeles, lei era fuori città, e viceversa".

E ora? Inutile dire che tutti sperano in una storia tra Cooper e Lady Gaga, protagonista del suo film da regista 'A star is born'. I due hanno incantato il pubblico agli Oscar, esibendosi in un duetto talmente romantico da far pensare che tra loro fosse davvero scattato qualcosa. E adesso che l'attore è di nuovo single, chissà...

