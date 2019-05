Terzo bebè in arrivo per Blake Lively e Ryan Reynolds: ecco come lo hanno annunciato al mondo

Non sono serviti grandi dichiarazioni o annunci, ma solo un bel vestito e una premiere. In occasione dell'anteprima americana di Pokemon - Detective Pikachu, il protagonista Ryan Reynolds è stato accompagnato sul red carpet dalla moglie Blake Lively. L'attrice ha scelto di lasciare i capelli sciolti e ricci, di indossare degli orecchini colorati e un paio di sandali chiari, ma soprattutto di sfoggiare un sorriso luminoso e un abito giallo con fascia che non lascia ombra di dubbio: l'attrice è in dolce attesa. È così, mostrando con gioia l'evidenza, che la nota coppia di Hollywood ha dato al mondo la lieta notizia: dopo le due bimbe avute nel 2014 (James) e nel 2016 (Inez), ora sono pronti ad accogliere il bebè numero 3... questa volta sarà un maschietto?