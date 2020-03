Benedetta Mazza in reggiseno solo per intimissimi

In tempi di reclusione casalinga coatta la ex gieffina si concede in 4 scatti e risveglia pulsioni di vita

Benedetta di nome e di fatto. La Mazza si riprende dalle mille paure e timori da Coronavirus e risveglia gli animi online. Come può. Lo fa per intimissimi, con la I maiuscola, marchio di cui è testimonial. Lingerie verde, trasparenze sulla generosa bellezza italica e pulsione di vita in un momento in cui, followers o no, tutti si ritrovano a vivere in una dimensione sconosciuta, tra le mura domestiche rassicuranti rispetto a un mondo esterno che mette a disagio. Ci riprenderemo presto, qusta deve essere una certezza, e nel frattempo la modella trentenne posta e scrive. Evoca la serendipity, sul cui significato scopiazza un pò da Wikipedia, ma non importa molto. Perché la verità, cogliendo proprio il succo del termine, è che si è fortunati di questi tempi ad imbattersi nel profilo Instagram di Benedetta. Oggi più che mai

