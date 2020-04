Benedetta Mazza, il bianco e nero non era mai stato così sexy

Benedetto bianco e nero. Mai così seducente come quando dipinge le forme morbide e lo sguardo impenitente di una Benedetta Mazza nel pieno del suo spendore. L'attrice e modella regala ai suoi followers parte di un book dove l'occhio infallibile di Alberto Buzzanca, nei colori che il fotografo privilegia, riesce a cogliere l'essenza di Benedetta, corpo, forme, sguardo, gestualità di ingenua malizia seduttiva. La ex gieffina non mette alcun commento a margine della gallery. Una scelta opportuna: non ci sono parole adeguate, basta lei

