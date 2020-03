Bella Thorne bollente in intimo: la foto manda in tilt Instagram

L'attrice posta uno scatto durante la quarantena: fan in delirio

Bella di nome e di fatto. Ma anche sensuale ed esplosiva: lo conferma l'ultimo scatto che Bella Thorne ha condiviso su Instagram. Bloccata a casa dalla quarantena la stupenda attrice e cantante americana ha stregato i suoi fan con una foto esagerata. Da ex stellina Disney, Bella si è addirittura spostata nell'hard-core, dirigendo un film pornografico. Una svolta controcorrente in perfetta linea con il suo carattere anticonformista.

Una passione che però non le fa trascurare i social. Il selfie condiviso la vede indossare degli shorts bianchi e un reggiseno sportivo, sempre bianco, che difficilmente pare in grado di condividere le sue forme. Like e commenti impazzano sul profilo. "Bella di nome e di fatto" il più scontato ma veritiero,

