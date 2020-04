Bella Hadid, il selfie hot diventa una campagna pubblicitaria

(LaPresse) - Il lockdown costringe anche il mondo della moda a scoprire nuove formule di marketing. Bella Hadid, testimonial del brand di accessori Jacquemus, ha scattato da sola le immagini per la campagna pubblicitaria delle borse del marchio, guidata in collegamento video dal fotografo Pierre-Ange Carlotti. Il risultato, pubblicato sul suo profilo Instagram, è una gioia per gli occhi dei fan della 23enne sorella minore dell'altra top della famiglia, Gigi, splendida nella sua nudità, coperta sapientemente solo da una borsa della collezione. La ragazza californiana durante la quarantena non ha lesinato altre foto sensuali su Instagram e i follower ora attendono con ansia nuovi scatti sexy della supermodel di origini palestinesi.

