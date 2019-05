Belen Rodriguez e Stefano De Martino pronti a risposarsi

Al ritorno dalla romantico viaggio in Marocco finalmente come una famiglia ritrovata, Belen e Stefano De Martino, hanno espresso il desiderio di risposarsi, come suggello della ritrovata armonia familiare. Lo svela in anteprima il settimanale 'Spy', in edicola da venerdì 3 maggio.

Il magazine svela anche le probabili location delle seconde nozze: o le Baleari (dove Belen e Stefano trascorreranno insieme le vacanze con il loro bambino Santiago) oppure Napoli, la città natale di Stefano, che è anche un luogo dell'anima per la showgirl argentina.

In realtà, come puntualizza 'Spy', non ci sarebbe nessun bisogno di una nuova cerimonia visto che i due coniugi, nonostante la crisi durata quasi tre anni, non hanno mai divorziato. Però possono celebrare un 'rinnovo dei voti' in qualunque momento come rinnovata promessa d'amore. Una promessa d'amore che i due vorrebbero anche concretizzare, regalando quanto prima un fratellino o una sorellina a Santiago.

