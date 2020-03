Belen Rodriguez ci casca di nuovo: la farfallina fa ancora impazzire Instagram

Chi non vorrebbe passare la quarantena con lei? Le temperature si alzano e, no, non stiamo parlando dello sbocciare della primavera. A far ribollire i social è sex-appeal di Belen Rodriguez che, per la verità, non sembra mai essersi ritirato in letargo. Beato dunque suo marito, il ballerino Stefano De Martino, che sicuramente avrà apprezzato l'ultimo scatto postato della showgirl argentina. Bikini audace, posa accattivante e un dettaglio sexy lasciato volutamente all'occhio attento dei fan. "Io sto bene" assicura lei, scoprendo la celebre farfallina tatuata sull'inguine, mostrata al Festival di Sanremo. I follower dimostrano di conoscerla molto bene. "Si vede che hai i 'polmoni' sani!", l'ironia di un utente ai tempi del Coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata