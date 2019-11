Belèn Rodriguez e le presunte liti con Giulia De Lellis: "notizie false e deliranti"

Belen Rodriguez sembra voler dire basta, forte e chiaro, a tutte le voci di presunte liti, antipatia e competizione con Giulia De Lellis. La showgirl argentina rompe il silenzio e lo fa via Instagram con un messaggio però che lascia ancora un margine al mistero e all'interpretazione: "“Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade, mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto“.

Dunque nulla di vero? Eppure erano giorni e giorni che, a seguire i canali social di Belen e di Giulia, si aveva proprio l'impressione di un botta e risposta tra le due. Fino ad un post video della De Lellis che addirittura minacciava, "se parlo rovino famiglie". Frecciate senza mai fare nomi o allusioni troppo dirette.

Ma gli elementi per una fiera inimicizia in realtà ci sono tutti: l'influencer autrice di Le Corna Stanno Bene su Tutto è fidanzata con Andrea Iannone, già ex della Rodriguez, mentre pare che tra le famose scappatelle di Andrea Damante, il grande traditore di Giulia, ci fosse proprio Belen. Mettici sopra il furto dell'hair stylist preferito dall'argentina da parte della romana e la competizione in librereria (stravinto da Giulia) e la frittata è fatta. O forse no. Tocca che gli appassionati continuino a seguire....

