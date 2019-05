Pippo Baudo: "Bongiorno mi obbligò a prenderlo in giro per fare notizia"

Pippo Baudo racconta l'amicizia con Mike Bongiorno e racconta di come avessero inscenato dei 'battibecchi'. "Sono diventato un grande amico di Mike. M'invitava a casa sua a cena, aspettava che moglie e figli andassero a letto - ha raccontato Baudo a Oggi - e cominciava a raccontarmi la sua vita. Disse: 'Dobbiamo cominciare a sfotterci. Agli italiani piacciono i dualismi, diventeremo i Coppi e Bartali della tv'. Così ero costretto a inanellare battutacce su di lui: mi veniva difficile, mi sembrava incoerente con l'affetto e la stima che ci univa. Ma Mike mi obbligava a farlo".

È una delle tante confessioni contenute in un'intervista che Pippo Baudo ha concesso a Oggi, nel numero in edicola da giovedì 30 maggio, in occasione dei suoi 60 anni di carriera. Nell'intervista Pippo fa chiarezza anche sulla leggenda di Sharon Stone che, a Sanremo, lo accolse nella sua stanza completamente nuda: "Eh no, gli slip ce li aveva! Ma è una donna molto libera, voleva mettermi alla prova: vediamo un po' se questi italiani sono così provinciali e assatanati come vengono descritti. Invece mi sono comportato da gentleman e questo lei l'ha molto apprezzato. Una volta sul palco mi diede un bacio, come riconoscimento per la mia galanteria".

Infine risponde alle gemelle Kessler che avevano negato di averlo una voglia spogliato e messo a letto: "Lo ripeto: eravamo a Sanremo, avevamo mangiato e bevuto. Io un po' troppo Tocai e sono crollato. L'indomani mattina mi sono trovato con il pigiama a letto, quindi qualcuno mi aveva riaccompagnato in camera, svestito e messo a dormire. Se non sono state le Kessler, sarà stato il loro segretario. Ma io l'episodio lo ricordo benissimo".

