Barbara D'Urso si tiene in forma con la boxe

Vacanze finite per Barbara d'Urso, come annunciato da lei stessa su Instagram. E proprio sul social la conduttrice di Canale 5 tiene informati i suoi fan sulle sue attività, tra cui l'allenamento che le permette di avere un fisico invidiabile. 'Carmelita' è una delle tante star stregate dalla boxe e ha postato una foto che la ritrae in una sessione di allenamento con il coach e mental trainer Marco Rustichelli: 'La sfida' è la caption di Barbara, che si prepara con energia alla prossima stagione televisiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata