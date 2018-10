Diego Fusaro si sposa. La fidanzata: "Sono vergine e sottomessa"

Il noto filosofo sovranista e star della tv Diego Fusano si sposa. E per l'occasione sarà tutto "tradizionalissimo". Ad annunciarlo è la futura sposa, la ventisettenne Aurora Pepa, in un'intervista a La Zanzara su Radio 24. Insegnante e giornalista per Il Resto del Carlino, conquistò Fusano proprio durante un'intervista: per lui fu un colpo di fulmine.

"Diego – ha raccontato Pepa - mi ha conquistato perché mi ha sfinito, mi ha corteggiato per più di un anno. Quindi per sfinimento poi gli ho detto si. L’ho conosciuto perché gli ho fatto una intervista qualche anno fa, nel 2015". "Lui legge solo Hegel, solo quello dalla mattina alla sera, è un po' noioso. E lo stesso linguaggio che usa in tv lo usa pure nel privato. Che volete fare?”, dice.

Ora, dopo oltre tre anni di relazione, il matrimonio. "Ci sposiamo il prossimo anno. Con rito ovviamente religioso, in una Chiesa cattolica. Tutto tradizionalissimo come piace a Diego e pure a me. Nelle Marche, a Porto Potenza vicino Ancona. Come vuole tradizione, ci si sposa nel paese della donna”, così ha spiegato a La Zanzara. E quando le chiedono se nella tradizione è compresa anche la verginità, Pepa risponde immediatamente: "Certo che sì. Sono vergine anche nel segno zodiacale. Lui legge sempre Hegel e basta. Non abbiamo mai fatto l’amore, davvero. La nostra giornata tipo è questa: lui si sveglia, si mette a studiare, io cucino per lui, pulisco per lui, stiro le sue camicie. Sottomessa? Si, esatto. È davvero così, davvero legge sempre Hegel. Siamo entrambi sovranisti. A casa nostra non si beve Coca Cola per esempio. Non si mangerà cous cous, né sushi, paella, solo roba rigorosamente italiana”.

