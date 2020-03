Audrey Chabloz super hot in shorts e reggiseno: i ricordi in tempi di quarantena fanno impazzire i fan

Audrey Chabloz magnetica nell'ultimo scatto condiviso su Instagram: "Grata alla vita" scrive l'ex gieffina su social condividendo uno scatto estivo dove, in total white, la sua bellezza spicca al sole di Ibiza. Meta che, in tempi di quarantena, la modella può solo ricordare, magari tirando fuori dai cassetti una foto come questa, abitudine diffusa tra le influencer, per riaffermare la propria voglia di vita e mandare, al contempo, i fan in visibilio.

La modella esalta la sua linea fantastica nello scatto, indossando bianchi molto sgambati e un reggiseno con fascia in pizzo bianco che ne sottolinea le forme sensuali. Tra un kaftan anch'esso bianco che ne ricopre le spalle e sandali con le frange che rimarcano le gambe perfette, Audrey sa come colpire il suo pubblico. E i commenti si sprecano: subissata di cuoricini l'ex gieffina può pensare ai tempi migliori che arriveranno in futuro per tornare ad essere baciata dal sole di Ibiza.

