Asia Valente, un pò GF Vip, molto sexy playmate

di Byron

Da metà febbraio alberga nella dimora più spiata d'Italia, Asia Valente ci ha messo poco a fare parlare di sè, nel bene e nel male. 23 anni da Benevento a Milano, passando dai social e dalle pagine di Playboy, la giovane e sexy modella è una new entry che scalpita per rimanere al centro della scena. I followers su Instagram nelle 2 ultime settimane sono schizzati, nulla di strano se si va a sbirciare anche solo l'ultimo scatto postato: le curve della ragazza a malapena contenute in un minibikini nero, di quelli che si scelgono non per le serate parrocchiali, le mani a strizzare il seno. Lo sguardo è il suo, quello che gli spettatori di GF Vip hanno già imparato a conoscere: fiero, malizioso, provocante. Staremo a vedere che ne sarà di lei, che si è già guadagnata la prima immancabile e aspra polemica per aver dato del 'down' a un altro concorrente. "Quando mostri il fondoschiena sei divertente - ha stigmatizzato patron Signorini - collega però il cervello alla bocca". Per ora più playmate che vip a quanto pare.

