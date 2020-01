Asia Gianese: "sono bella, mi mostro e mi pagano. Anche il seno"

Inanella inteviste e comparsate TV: è la ragazza del momento. Asia Gianese, 22 anni, milanese, universitaria, bella da mozzare il fiato, determinata e dotata di quella leggerezza che sorprende per la mancanza totale di qualsiasi ipocrisia. Il corpo? Uno strumento: "il mio è come un oggetto artistico, se fai una bella statua e la tieni nel ripostiglio è spercata!". La vita? La sua è - dice - da sogno: "mi alzo tardi, non faccio un granchè e guadagno bene postando foto su Instagram". C'è chi la paga, appunto, per comparire ma guai a parlare di marchette, lei minaccia querele. "Quel che fanno gli uomini davanti alle mie foto (sexy, ndr) sono fatti loro". E' vero e lo ammette senza reticenze che ci sono uomini disposti a pagarle tutto, dalle cene alle vacanze, dai trasporti (un ragazzo le fa da autista perchè innamorato di lei) al seno: “Molte cose mi sono state pagate per la vita che faccio – ha ammesso davanti alle telecamere di Live! Non è la d’Urso - . Anche le tette! Me le ha pagate un mio amico perché era una cosa che volevo tanto. Volendo intraprendere una carriera televisiva oltre che da influencer, per me era una cosa fondamentale”. Beata la faccia, oltre che il corpo

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata