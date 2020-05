Asia Argento scatenata mostra il lato b su Instagram (e perde 3000 followers)

"Nella vita ci vuole culo" scrive Asia Argento a corredo di uno scatto in cui esibisce un bel fondoschiena attraversato da un tanga rosa leopardato. Ma, fenomenologia imprevedibile dei social, il post le costa 3 mila followers... Chi l'avrebbe detto? Si chiede la stessa attrice in una stoies successiva. Ci è forse rimasta male, ma non tanto. "E' ovvio", pare abbia commentato sua figlia.

Significa che il popolo che apprezza la bella e molto affascinante artista non apprezza (troppo) lo sfoggio di semi nudità, patrimonio - scrive qualcuno nei commenti - di migliaia di starlette senza arte ne parte ma solo corpo da esibire. Incubo MeToo di ritorno come già successo ad Asia? Chi troppo apprezza e chi troppo bacchetta, trascurando spesso che la libertà di espressione del proprio corpo dovrebbe essere assoluta per definizione

