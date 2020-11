Antonella Mosetti che spettacolo! Seducente più che mai in biancheria intima

Prove bollenti in camerino: la show girl in posa con indosso reggicalze e stivali

Antonella Mosetti super sexy prova un completino da capogiro in un negozio di biancheria intima. L'ex ragazza di Non è la Rai mostra ai suoi oltre 660mila follower tutte le sue curve con indosso reggicalze, calze a rete e stivali in pelle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata