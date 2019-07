Antonella Clerici: "Io fuori dalla tv? So che valgo, ma non faccio polemica"

"Non sono andata alla presentazione dei palinsesti perché non avevo nulla da presentare. Questo non significa però che non lavorerò. Ho un contratto, sono una professionista eclettica, in grado di spaziare dal calcio alla cucina, dall’intrattenimento ai programmi di attualità, e in Rai si sa che il pubblico mi ama e mi apprezza. Fabrizio Salini, l’amministratore delegato, è molto attento ai conti, sono sicura che questa situazione di mia apparente incertezza professionale si risolverà presto in un modo o nell’altro". Antonella Clerici, in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi in edicola da giovedì,il perché non c'era alla presentazione dei nuovi palinsesti .

Continua la conduttrice, che la Rai paga 1 milione e 250 mila euro per non far nulla (almeno nella stagione autunnale): "Una volta avrei creato magari una polemica, ora sono attendista. So che mi aspettano cose belle. Lo sento". E ancora: "Penso che al di là della politica esista solo una regola che sopravvive nel tempo: saper fare il proprio lavoro. Io so di saperlo fare. Poi il pubblico è sovrano, la gente a casa decide. Quando aspettavo Maelle venni estromessa dalla Prova del cuoco e il pubblico insorse… Quindi non credo che resterò a casa a non far niente. Io sono una fucina di idee e di proposte".

Alla domanda "Se Mediaset le facesse un’offerta?" Antonella Clerici risponde: "A me piacciono i progetti. E se penso ad Amici o a C’è posta per te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di Striscia la notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv! E lì so che mi divertirei da pazza… Io ho un limite enorme. Una fragilità dirompente: devo sentirmi amata, e questo vale per tutto. Affetti come lavoro. Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento".

