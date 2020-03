Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, è rottura definitiva

E' finita. Come anticipato venerdì scorso dal settimanale Spy, è Anna Tatangelo a confermare la fine della lunga e tormentata storia d'amore con Gigi D'Alessio. E stavolta sarebbe 'per sempre'. "Le nostre strade si dividono - scrive la Tatangelo in una story - ma sono sicura che cammineremo ancora l'uno accanto all'altra per nostro figlio Andrea".

Erano settimane che si parlava di una nuova bufera tra i due. Il magazine del Gruppo Mondadori, in edicola questa settimana, aveva anticipato che la cantante aveva lasciato la casa dove era tornata a vivere con Gigi D'Alessio dopo la crisi che li aveva colpiti due anni fa. Anche in quel caso era stato proprio Spy, sottolinea la nota, ad anticipare di due giorni l'annuncio ufficiale della coppia.

