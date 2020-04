Anna Tatangelo, ballo sexy on line: ha tutto ciò che serve

Come il titolo del suo ultimo singolo: Tutto Ciò Che Serve. Anna Tatangelo come tutti agli arresti domiciliari da coronavirus dimostra di possedere quel che ci vuole, se non altro per scaldare la timeline e i fans. Ma non solo. Anna neo single dopo la rottura ufficiale, ennesima ma pare definitiva, con Gigi D'Aessio, non abbandona in quarantena il buon umore ritrovato. Ben consapevole del suo intramontabile e vivissimo sex appeal, posta su Tik Tok e su Instagram un balletto scatenato e provocante. Agita e si agita, ammiccante e con linguaccia birichina. Rete in tilt, boom di like e commenti. Complimenti a profusione e qualche parola anche da censura. Lei ride e se la ride. Chi ha tutto ciò che serve può permetterselo. Senza dubbio

