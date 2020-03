Anna Falchi, l'intimo sexy che fa volare i tifosi della Lazio

Approfittando dei rinvii delle partite delle dirette concorrenti, la Lazio vola in vetta alla classifica di Serie A e sogna lo scudetto. Ma se sul campo ad entusiasmare sono gli uomini di Simone Inzaghi, sui social è Anna Falchi a far girare la testa ai tifosi biancocelesti, con i suoi scatti sempre più piccanti. "E oggi la Lazio, come la nostra aquila, vola sempre più in alto!", ha scritto la bella showgirl di origine finlandese che ha postato una foto in intimo bianco di pizzo che evidenzia un décolléte molto sexy, per festeggiare la vittoria della sua squadra per 2-1 sul Bologna.

