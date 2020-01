Amore stonato: Ultimo e Federica Lelli si lasciano?

La coppia formata da Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, e Federica Lelli, in crisi dopo lo scorso festival di Sanremo? I due convivono da anni e non amano affidare ai social i propri stati d’animo. Ma prima del secondo posto del 2019 i due si sono presi la classica pausa di riflessione, per tornare insieme pochi mesi dopo con l'annuncio di un anno di pausa da parte del cantante: "Penso sia difficile per me avere una vita privata felice – ha confessato Ultimo in un’intervista - Per come sono fatto, quando mi immergo in grandi risultati tendo a non riconoscere più quali siano le cose importanti della vita privata, a parte l'amicizia che mi terrà sempre in piedi." E su Instagram la coppia non posta scatti insieme dalla metà di ottobre, strano no? Non è solo l’unico motivo che porta a credere nella rottura. Pochi giorni fa è stato il compleanno di Federica e i due, stando alla verità dei social, non lo hanno trascorso insieme.

