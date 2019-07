Amanda Knox lancia una raccolta fondi per le nozze col fidanzato

Tutti coloro che contribuiranno riceveranno una copia firmata, in edizione limitata, del libro di poesie d'amore della coppia, 'The Cardio Tesseract', che verrà pubblicato in concomitanza con il matrimonio

Una raccolta fondi per sposarsi. E' la trovata di Amanda Knox e del fidanzato Christopher Robinson che hanno creato un sito di crowfunding per raccogliere 10mila dollari, utili proprio a pagare le spese per le imminenti nozze che avranno un tema spaziale. "Ammettiamolo - scrive la coppia sulla pagina di raccolta - non abbiamo bisogno di altre cose. Ciò che ci serve è un po' di aiuto per organizzare la migliore festa di sempre per la nostra famiglia e i nostri amici!". Tutti coloro che contribuiranno riceveranno una copia firmata, in edizione limitata, del libro di poesie d'amore della coppia, 'The Cardio Tesseract', che verrà pubblicato in concomitanza con il matrimonio.

La coppia spiega che la necessità di denaro deriva da quanto recentemente speso da Knox per venire in Italia: "Ma ne è valsa la pena, Amanda ha raggiunto molti cuori ed è un po' guarita". La giovane americana, infatti, è tornata in Italia poche settimane fa per per partecipare al Festival della giustizia penale di Modena.

Amanda non tornava nel Paese dall'ottobre 2011, quando fu assolta insieme all'ex fidanzato Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre del 2007, dopo avere scontato quattro anni di carcere.

