Alessia Marcuzzi in bikini animalier, bomba su Instagram

La conduttrice e showgirl in forma smagliante non ha nulla da invidiare al sex appeal delle nuove bellezze showbiz

Love is in the air scrive Alessia a commento dell'ultimo scatto postato su Instagram. E l'aria d'amore c'è eccome, almeno con tutti i follwers che si sono scatenati a commentare la bellezza e le fattezze della conduttrice de L'Isola, splendida più che mai con indosso un mini bikini leopardato. L'immagine è dichiaratamente pubblicitaria, la Mercuzzi è testimonial del marchio Yamamay. Ma poco importa. Il fine, come si suol dire, giustifica i mezzi. E i mezzi, qualcuno suggerisce, quando sono una splendida donna in costume, giustificano qualsiasi fine

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata