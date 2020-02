Alessandra Ambrosio, bacio hot sotto la doccia

San Valentino bollente per la coppia Alessandra Ambrosio e Niccolò Oddi. La topmodel brasiliana e l'imprenditore italiano hanno scoperto la loro passione con uno scatto hot nudi sotto la doccia nel giorno della festa degli innamorati. "Happy Valentine's", scrive lei che prontamente copre con un cuoricino il proprio seno in bella mostra prima di ricevere una pioggia di like.

