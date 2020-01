Alena Seredova in dolce attesa, la modella e Alessandro Nasi avranno un bebè a giugno

Cicogna in arrivo per Alena Seredova e il compagno Alessandro Nasi. E’ la stessa modella ad annunciarlo sul suo profilo Instagram postando due foto del suo pancino arrotondato, abbracciato dai futuri mamma e papà. “Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, si legge a commento della prima immagine pubblicata sul social network. “Arriverà a giugno. E’ il nostro amore e non vediamo l’ora”, scrive poi in ceco l’ex moglie di Gigi Buffon. Alena ha già due figli, David Lee e Louis Thomas, avuti dal portiere della Juventus.

