Alba Parietti, sensualità esplosiva

di Byron

Pizzo nero, seno scoperto, sguardo provocante e dritto negli occhi di chi guarda. Alba Parietti resta un trionfo di bellezza e seduzione, una delle donne più seduttive che il mondo dello spettacolo televisivo italiano abbia prodotto negli ultimi 30 anni. E lei continua a dimostrarlo non risparmiandosi. Sul suo profilo Instagram l'ultima sua provocazione andata a segno. Una serie di scatti appunto dove la 58enne showgirl si mostra e mostra in desabillé, arrivando ai confini della censura social, il seno coperto solo in quel centro di gravità permanente che le regole social impongono, seppur sempre più ignorate. La massima sensualità si raggiunge quando si è ben consapevoli di se stessi e al contempo non ci si prende troppo sul serio sostiene Alba commentando i suoi scatti. E di consapevolezza condivisa queste immagini traboccano. Una donna intelligente come lei, sa bene poi ciò che è serio e ciò che lo è molto meno. Lo si deduce appunto, anche solo guardando, senza leggere i tanti post in timeline. La seduzione è più una questione di testa che di corpo. Ci permettiamo allora di annotare quanta tristezza mettano alcuni commenti, livorosi e censori, non della nudità in sé – beneinteso - ma di quella di una donna splendida ma non più ventenne, che ha talento, cultura e opinioni. Un trionfo di sensualità che disturba i demuniti di quoziente intellettivo

