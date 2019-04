Adele, matrimonio al capolinea: addio a Simon Konecki dopo 3 anni

di Laura Carcano

Matrimonio al capolinea per Adele e Simon Konecki. Cantante di fama mondiale lei e imprenditore 'illuminato' lui, i due si erano sposati nel 2016 dopo una frequentazione di 5 anni. Il loro rapporto coniugale giunge dunque a termine a tre anni dall'unione e ad annunciarlo è stato lo staff di Adele. La celebre coppia, però, pare voler mantenere toni civili nei rapporti senza ingaggiare guerre per il divorzio. L'obiettivo, stando a quanto riportato dalla nota diffusa dai media, è quello di continuare a crescere il figlio nelle condizioni più serene. Per la loro separazione Adele e il suo partner hanno scelto dunque un 'low profile' "Chiediamo un po' di privacy", hanno fatto sapere alla stampa: sul loro addio non rilasceranno ulteriori commenti pubblici.

Adele e Simon, d'altronde, sono stati sempre allergici al pettegolezzo. Nel 2016 si sono sposati in gran segreto e solo un anno dopo, nel 2017, hanno annunciato di essere diventati ufficialmente marito e moglie. Adele aveva infatti annunciato il lieto evento a distanza di un anno dal palco dei Grammy per ritirare il premio di miglior album. "Mi sono sposata! Mio marito e mio figlio sono l'unica ragione per cui faccio tutto", aveva dichiarato tradendo emozione nel discorso di ringraziamento.

Ora la loro priorità di Adele e Simon è il futuro sereno del loro erede, Angelo, al quale la cantante ha dedicato anche un intero album nel 2015. Anche se, dal momento che Adele è una delle superstar più pagate della musica mondiale e lui imprenditore si, ma amministratore di una ong, la questione economica sarà comunque oggetto di discussione in sede legale. A marzo, Adele, 30 anni, è stata fotografata mentre entrava in uno studio di registrazione a New York, scatenando il gossip sul fatto che stia lavorando a un nuovo disco. Konecki, 45 anni, ha lasciato il suo lavoro alla Lehman Brothers nel 2005 e ha fondato la società Life Water. L'azienda e il suo partner no profit Drop 4 Drop finanziano progetti di acqua pulita in tutto il mondo.

