Addio Brangelina: Jolie e Pitt hanno ufficialmente divorziato

Angelina Jolie e Brad Pitt sono ufficialmente divorziati. Lo rivela la Cnn che ha ottenuto i documenti del tribunale. Il divorzio era stato chiesto dall'attrice nel 2016 citando differenze inconciliabili.

La coppia si era separata il 15 settembre 2016, a due anni dal matrimonio dell'agosto 2014. Da allora i due ex combattono per la custodia dei figli: Maddox (16 anni), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) e i gemelli Knox e Vivienne (10). La causa è ancora in corso, con Jolie che chiede l'affidamento esclusivo e Pitt quello congiunto. Gli attori sono quindi divorziati, ma senza avere ancora raggiunto un accordo sulla prole, cosa che viene permesse in California mentre in molti altri stati degli Usa no.

