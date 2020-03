Acqua e sapone, Sara Croce 'nature' fa strage di cuori online

C'è bisogno d'amore in questi giorni di grandi ansie e preoccupazioni. Lo ha indovinato Sara Croce che su Instagram posta un ritratto che ha qualcosa di disarmante e struggente allo stesso tempo, una Venere di Milo versione digitale. Una casta nudità quella della Bonas di Avanti Un Altro, coperta da un candido asciugamano bianco, lo sguardo serio ma languido. Non sorride e non ammicca. Con l'augurio di una Buonanotte si congeda e lascia un popolo con il "cuore in mano, colmo d'amore", come scrive uno dei tantissimi followers conquistati in modo definitivo

