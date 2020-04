A casa Taylor Mega si guarda il mondo da un sexy oblò

Quando ci si annoia un pò, si può guardare il mondo da un oblò. La popolare canzone d'antan di Gianni Togni potrebbe fare da colonna sonora - qualcuno suggerisce - all'ultimo post Instagram di Taylor Mega. Bella come sempre, provocante, o provocatoria, come sempre, la bella influencer scrive con un pizzico di giustificata presunzione come passare la quarantena insieme a lei non sia poi così male. Nessuno dubita anche se nessuno dei suoi 2 milioni e 400 mila followers temiamo abbia questo privilegio. E allora lei, nella sapiente declinazione di parole e immagine che l'ha resa una delle più popolari protagoniste del mondo social nostrano, per risvegliare il suo pubblico dalla inevitabie noia della reclusione casalinga da coronavirus, apre generosa un oblò da cui guardare quel mondo proibito da vivere. Una splendida metafora che tutto comprime ma lascia intravedere, nel sempre splendido disegno della natura. Una certezza per il futuro.

