'Madre Natura' dimentica il reggiseno su Instagram

Il topless di Sara Croce è sexy anche in bianco e nero

Un paio di jeans shorts strappati e uno sguardo provocante. I fan senza fiato eleggono la 'Madre Natura più bella di tutte'. È Sara Croce a stregare i social con un nuovo scatto sexy in bianco e nero postato sul suo profilo Instagram, in cui la 21enne, ex madrina di Cia Darwin, si mostra senza reggiseno con le sole mani a coprire il seno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata