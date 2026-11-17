Chiara Ferragni sceglie di raccontarsi, rinunciando alla possibilità di approvare ogni parola, ogni immagine ed eventuale reazione. “Ho quindi deciso di raccontarmi in questa intervista e in un documentario di Netflix in una maniera più coraggiosa, ovvero senza averne il controllo. Voglio parlare liberamente, perché parlare liberamente per me è sempre stata una cosa difficile”, rivela in esclusiva a Simone Marchetti per Vanity Fair Italia. Prende così forma un racconto intimo e personale, che ripercorre gli ultimi anni della sua vita: dalla caduta seguita al Pandoro-gate alla depressione, dalla fine del matrimonio con Fedez (Federico Lucia) alle responsabilità professionali e personali, fino alla possibilità di immaginare un futuro diverso.

Chiara Ferragni sul Pandoro-gate: “È stato un errore fare tutta quell’operazione”

Sul caso che ha segnato profondamente la sua parabola pubblica, Ferragni torna a fare autocritica e rilegge, con la consapevolezza di oggi, le proprie dichiarazioni iniziali: “Dopo tre anni, le posso dire che non è stato un errore di comunicazione: è stato un errore fare tutta quell’operazione”. E ribadisce la propria responsabilità nella vicenda: “Io non ho pensato di dare la responsabilità ad altri. Ero io il CEO della società”.

Fedez e Chiara Ferragni (Foto Rossella Papetti/LaPresse)

La fine del matrimonio con Fedez

È soprattutto sul fronte personale, però, che l’intervista si fa più intima e dolorosa. Ferragni ripercorre la fine del rapporto con Fedez, le infedeltà scoperte e la presa di coscienza di aver continuato a credere in un amore che forse non era più condiviso: “Tu pensi di aver vissuto una relazione e poi ti rendi conto che quella relazione l’avevi vissuta solo tu”. E ammette: “Con Federico mi sentivo sola”. Una solitudine che, racconta, l’aveva portata ad accettare dinamiche che oggi riconosce come disfunzionali: “Certe tossicità finisci per scambiarle per segni d’amore”.

Ci sono poi i mesi più bui, quelli in cui anche alzarsi dal letto diventava difficile. “Ci sono state mattine in cui non riuscivo ad alzarmi”, ricorda. “In alcuni momenti, ho avuto proprio il terrore che il mio cervello smettesse di lottare”. A sostenerla, i figli, la famiglia e gli amici, insieme a un percorso terapeutico che le ha permesso di affrontare le proprie fragilità e imparare a guardarsi con occhi diversi.

Il rapporto con Fabio Maria Damato

L’intervista affronta anche il rapporto con Fabio Maria Damato, suo ex general manager, il potere che gli aveva affidato e le dinamiche professionali che oggi riconosce di non aver saputo mettere in discussione: “Chi ti fa sentire così speciale spesso ti sta fregando”. Spazio anche a una riflessione sulla propria parabola professionale e sull’evoluzione dei social network, un mondo di cui è stata pioniera e protagonista: “Forse sì, ho fatto il mio tempo. In alcune cose sono stata una pioniera. Però il mondo è cambiato”.

Chiara Ferragni e il nuovo amore con José Hernández

E quando le viene chiesto che cosa ci sarà dopo la Chiara Ferragni che tutti hanno conosciuto, la risposta è essenziale, ma significativa: “Spero serenità”. E forse un primo segnale di questo nuovo inizio è arrivato. Nella sua vita c’è oggi José Hernández, con cui Chiara Ferragni ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo sentimentale. Il primo bacio è arrivato il 1° gennaio 2026, quasi un segno del destino e l’occasione per ripartire: “Ce lo siamo dati nello stesso momento”, racconta. “E mi sono detta: ‘Dai, un buon inizio’”.

Ferragni non sembra cercare né vendetta né assoluzioni. Piuttosto, prova a costruire una nuova idea di sé, libera dalla necessità di piacere a tutti e dalla dipendenza dal giudizio altrui: “Non vivo più per l’applauso della gente. Naturalmente l’approvazione mi fa ancora piacere. Ma non ne sono più dipendente”.