Anna Kalinskaya si sposa, l’annuncio social dell’ex fidanzata di Jannik Sinner

Anna Kalinskaya, ex fidanzata di Jannik Sinner, si sposa. La 27enne russa, n°26 del mondo ed ex n°11, ha dato l’annuncio su Instagram. Il futuro sposo è Tomas Ferrari, advisor che lavora nel mondo della consulenza finanziaria. “Non vedo l’ora che arrivi il nostro prossimo capitolo”, ha scritto sui social la tennista di Mosca. Non sono mancati gli auguri da parte di tante sue colleghe del circuito, come la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e la neo campionessa delle Wta Finals 2026 Mirra Andreeva.

Kalinskaya in passato è stata legata sentimentalmente a Sinner. La loro relazione è iniziata ufficialmente nella primavera del 2024 ed è terminata a gennaio 2025. Jannik in seguito è stato accostato alla modella danese Laila Hasanovic, ma recenti indiscrezioni sul web parlano di una possibile rottura tra i due.

Chi è Anna Kalinskaya

Nata a Mosca il 2 dicembre 1998, Kalinskaya è la numero 26 della classifica mondiale ed ex n°11. In carriera ha vinto quattro trofei in doppio e ancora nessuno in singolare. Quest’anno ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros, suo miglior risultato di sempre in un torneo Slam assieme ai quarti di finale conquistati agli Australian Open nel 2023. Nel corso della stagione ha vinto 27 incontri e ne ha persi 19, a fronte di oltre 2 milioni di dollari di montepremi guadagnati.