Gelo tra Berrettini e Musetti, cosa è successo

Sul web impazza il nuovo gossip che riguarda due tennisti azzurri: Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. I rapporti tra i due sembrerebbero essersi raffreddati negli ultimi mesi e i motivi sarebbero extra campo.

Media e social parlano di un presunto triangolo amoroso tra Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e la ballerina Vanessa Bellini, ex fidanzata del 30enne romano. Indiscrezione che però, va ribadito, non è stata mai confermata da nessuna delle parti coinvolte. Anzi la stessa Bellini su Instagram ha respinto ogni accusa, rispondendo al commento di un utente che la accusava di aver tradito Berrettini. “Tollero tutte le c*****e che dite e scriverete e lascio correre (e ne leggo tante ma ho imparato che quel mondo è fatto così), ma sentire che io avrei tradito Matteo veramente ma sciacquatevi la bocca prima di parlare”, ha scritto l’artista.

Ad alimentare i dubbi su quanto potrebbe essere successo è stata una recente intervista rilasciata da Berrettini dopo il match vinto contro Tomas Martin Etcheverry all’Atp 500 di Vienna. Il n°48 del mondo è apparso visibilmente imbarazzato quando gli è stato chiesto un commento sul titolo vinto di recente da Musetti a Lione. “Siamo in diretta? Ok. So che ha lavorato duramente per tornare e credo che se lo meriti”, ha detto il tennista romano tra qualche risata nervosa.