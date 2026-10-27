La Rocca tra Muti e D’Urso a Ballando con le Stelle 2026: “Normale ci sia gelosia”

Pasquale La Rocca dice la sua sul tormentone che lo ha travolto a ‘Ballando con le Stelle 2026’. Sul numero di ‘Chi‘ in edicola questa settimana il ballerino, maestro di Ornella Muti nella trasmissione di Raiuno, parla della possibile gelosia di Barbara D’Urso, che in questa edizione è in giuria dopo essere stata concorrente e allieva dello stesso La Rocca.

“Ho lavorato a “Ballando” nelle ultime stagioni con Federica Pellegrini, Barbara D’Urso e Ornella Muti, ma non fatemi fare classifiche”, afferma La Rocca. “Tutte e tre mi hanno arricchito a livello umano. Con Ornella Muti c’è una sintonia rara, dovuta a una super sensibilità che condividiamo: sotto la sua immagine iconica ci sono una fragilità e una profondità bellissime. E con Barbara D’Urso ho vissuto un’intesa e un percorso speciale che nessuno potrà mai cancellare”, ha aggiunto il ballerino.

La possibile gelosia di D’Urso nei confronti di Ornella Muti

A proposito della possibile gelosia della D’Urso, che era stata in coppia con lui la scorsa stagione, verso la Muti, La Rocca spiega: “Nel ballo, quando condividi qualcosa di molto forte con una persona e poi la dinamica cambia, è naturale che si crei un po’ di gelosia“. “Me lo aspettavo, anche se ammetto che mi sarebbe piaciuto venisse affrontato dall’altra parte con un pizzico di ironia e leggerezza“, prosegue il ballerino. “Io le ho affrontate con il sorriso perché per Barbara provo un bene sincero, con lei ho vissuto delle cose molto forti e non voglio che qualcuno le possa cancellare. Non ho alcuna intenzione di rinnegarle. Poi i rapporti si evolvono e naturalmente si modificano”, aggiunge. “Cosa vorrei fosse scritto di me fra 60 anni? Prima di tutto vorrei ci fosse scritto “padre”, poi “direttore artistico” e “sposato con”. Mi piacerebbe poter essere una figura capace di ispirare le nuove generazioni e guidare giovani e bambini a trovare la felicità attraverso la passione”, ha affermato ancora La Rocca.