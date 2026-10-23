Manuela Arcuri e il principe Pallavicino: “È solo un amico”

Manuela Arcuri, in un’intervista che andrà in onda a Verissimo domenica 25 ottobre, fa chiarezza sui rumors circolati nelle ultime settimane a proposito di una sua relazione con l’82enne principe Domenico Antonio Pallavicino. “Hanno costruito una storia su delle foto innocenti. Non c’è mai stata nessuna dichiarazione, né da parte mia né da parte del principe, a proposito di un fidanzamento o di un matrimonio. Per ora c’è una bellissima amicizia”, spiega.

E sul perché sia potuto nascere questo gossip osserva: “Era da tanto tempo che non mi vedevano accanto a un uomo dopo la fine del mio matrimonio, quindi deduco che abbiano pensato: sarà lui l’uomo che Manuela vede e frequenta”. L’attrice, da tempo testimonial della Fondazione Pallavicino, racconta di aver condiviso con lui alcuni viaggi di lavoro e non nasconde la stima nei suoi confronti: “È un principe di nome e di fatto, una persona molto colta ed elegante che sa darmi dei consigli. Mi piace il suo spessore umano, passare dei pomeriggi insieme a chiacchierare”.

A Silvia Toffanin che le chiede se invece il principe possa essere mosso da altri sentimenti e del desiderio, espresso proprio da lui in un’intervista, che lei possa innamorarsi, Arcuri risponde: “Ci può essere da parte sua anche un debole, perché no? Forse lui lo spera”. E precisa: “Al momento io lo stimo e lavoro per lui. Non so se queste possano essere le basi di un amore futuro, ma ad altro non ho ancora mai pensato”. E puntualizza: “Non è questo il caso, ma comunque, anche se fosse vero, è la mia vita. Ognuno fa le proprie scelte”.

Inoltre, a proposito degli attacchi ricevuti sui social, esprime il suo rammarico: “Gli haters si sono scagliati in maniera violenta contro di me e il principe, con insulti pesanti e volgari. Mi ha fatto male essere descritta come una persona che si è venduta a tutto questo. I leoni da tastiera non considerano che sono una mamma: mio figlio potrebbe leggere quello che scrivono o sentirlo dai compagni”. E avverte: “Chi continuerà a insultare in maniera così violenta e ingiusta la mia immagine ne risponderà nelle sedi legali”.

Infine, sulla separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco, Manuela Arcuri chiarisce che il principe non ha avuto alcun ruolo nella rottura: “Lui non c’entra assolutamente nulla. Il periodo della separazione è stato vissuto quasi come un lutto: c’è ancora un grande dolore, ma lo sto superando”.