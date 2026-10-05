Giorgia Palmas e Filippo Magnini di nuovo genitori. La showgirl e l’ex nuotatore hanno dato l’annuncio con un post sui social.

“La vita è davvero sorprendente. Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di amore, di stupore, di emozione, di felicità. Siamo grati alla vita per questa nuova vita. E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello. Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro amore”, hanno scritto su Instagram. Per la coppia si tratta del secondo figlio dopo Mia, nata nel 2020. Per Giorgia Palmas, invece, è la terza gravidanza dopo quella che ha dato alla luce Sofia nel 2008, avuta assieme all’ex calciatore Davide Bombardini.