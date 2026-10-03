Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 3 ottobre 2026

Ultima ora

Elon Musk lascia la compagna Shivon Zilis “senza preavviso”. Lei su X: “Farò sempre il tifo per la sua felicità”

Elon Musk lascia la compagna Shivon Zilis “senza preavviso”. Lei su X: “Farò sempre il tifo per la sua felicità”
Lorenza Ferraiuolo
Lorenza Ferraiuolo
Seguici su
Google Discover Fonti preferite
,

I due si erano conosciuti nel 2015, durante la nascita di OpenAI, di cui Musk è stato uno dei cofondatori e finanziatori

Un lungo post su X per annunciare che col suo compagno è finita. Non si tratta di una coppia qualunque ma di Elon Musk, il primo ‘trilionario’ del pianeta, e Shivon Zilis, dirigente di Neuralink e madre di quattro dei figli dell’imprenditore visionario (che in totale ne ha quattordici). “È difficile passare dall’essere innamorati al lasciarti in una settimana, senza preavviso. Ma a volte succede”, ha scritto Zilis, aggiungendo di provare ancora un forte affetto per Musk. “Sono felice di aver potuto mostrare a Elon cosa significa essere profondamente compreso, accudito e amato con serenità, stabilità e dolcezza. Mi mancherà moltissimo. L’ho amato più della mia stessa vita e mi ha insegnato una quantità di conoscenze pari a cento vite. Farò sempre il tifo per la sua felicità”, ha detto ancora l’ex compagna, postando gli ultimi messaggi con il patron di Tesla.

Elon Musk e Shivon Zilis: una relazione nata nel 2015 e rimasta a lungo segreta

I due si erano conosciuti nel 2015, durante la nascita di OpenAI, di cui Musk è stato uno dei cofondatori e finanziatori. Zilis, che oggi ha 40 anni, è stata membro del consiglio di amministrazione dell’organizzazione prima di passare a Neuralink di Musk. La loro relazione è rimasta a lungo segreta: quando Zilis rimase incinta nel 2021, nessuno sapeva che il padre fosse Musk. Fu un articolo di Business Insider a far emergere la verità. I quattro figli sono stati avuti tutti tramite fecondazione in vitro.

Processo Musk contro OpenAI, Zilis testimone chiave

Shivon Zilis è stata una testimone chiave nel processo del maggio 2026 a Oakland tra Elon Musk e OpenAI, in qualità di ex membro del consiglio di amministrazione della società. Zilis ha dichiarato di aver fatto da ponte comunicativo tra Musk e i vertici di OpenAI (come Sam Altman), negando però di aver agito come “spia” o informatrice segreta a favore di Musk.

© Riproduzione Riservata