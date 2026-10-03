Elon Musk lascia la compagna Shivon Zilis “senza preavviso”. Lei su X: “Farò sempre il tifo per la sua felicità”

I due si erano conosciuti nel 2015, durante la nascita di OpenAI, di cui Musk è stato uno dei cofondatori e finanziatori

Un lungo post su X per annunciare che col suo compagno è finita. Non si tratta di una coppia qualunque ma di Elon Musk, il primo ‘trilionario’ del pianeta, e Shivon Zilis, dirigente di Neuralink e madre di quattro dei figli dell’imprenditore visionario (che in totale ne ha quattordici). “È difficile passare dall’essere innamorati al lasciarti in una settimana, senza preavviso. Ma a volte succede”, ha scritto Zilis, aggiungendo di provare ancora un forte affetto per Musk. “Sono felice di aver potuto mostrare a Elon cosa significa essere profondamente compreso, accudito e amato con serenità, stabilità e dolcezza. Mi mancherà moltissimo. L’ho amato più della mia stessa vita e mi ha insegnato una quantità di conoscenze pari a cento vite. Farò sempre il tifo per la sua felicità”, ha detto ancora l’ex compagna, postando gli ultimi messaggi con il patron di Tesla.

It’s hard to go from in love to let go in a week with no warning, but that’s just how it is sometimes 🤷🏻‍♀️



I feel happy that I got to show Elon how it feels to be deeply understood, nurtured, and peacefully loved with stability and gentleness. Given the tumultuous nature of his… https://t.co/HAOfjxrIig pic.twitter.com/lgL0GVzD2R — Shivon Zilis (@shivon) October 2, 2026

Elon Musk e Shivon Zilis: una relazione nata nel 2015 e rimasta a lungo segreta

I due si erano conosciuti nel 2015, durante la nascita di OpenAI, di cui Musk è stato uno dei cofondatori e finanziatori. Zilis, che oggi ha 40 anni, è stata membro del consiglio di amministrazione dell’organizzazione prima di passare a Neuralink di Musk. La loro relazione è rimasta a lungo segreta: quando Zilis rimase incinta nel 2021, nessuno sapeva che il padre fosse Musk. Fu un articolo di Business Insider a far emergere la verità. I quattro figli sono stati avuti tutti tramite fecondazione in vitro.

Processo Musk contro OpenAI, Zilis testimone chiave

Shivon Zilis è stata una testimone chiave nel processo del maggio 2026 a Oakland tra Elon Musk e OpenAI, in qualità di ex membro del consiglio di amministrazione della società. Zilis ha dichiarato di aver fatto da ponte comunicativo tra Musk e i vertici di OpenAI (come Sam Altman), negando però di aver agito come “spia” o informatrice segreta a favore di Musk.