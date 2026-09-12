Home > Gossip > Lady Gaga diventa mamma per la prima volta: è nato il figlio avuto da Michael Polansky

Lady Gaga ha dato alla luce il primo figlio con il compagno Michael Polansky. Lo riporta Page Six. Al momento – riferisce Page Six – non si conoscono ulteriori dettagli, tra cui il nome, il sesso e la data di nascita del bambino. Page Six pubblica anche alcune immagini dove la pop star 40enne e Polansky sono stati fotografati insieme al neonato. Per ora nessun annuncio ufficiale.

I due sono fidanzati dall’aprile 2024

La cantante di origini italiane si è fidanzata con l’imprenditore nell’aprile del 2024. Ha raccontato i dettagli della proposta di matrimonio durante un’apparizione al ‘Jimmy Kimmel Live!’ su Abc nell’ottobre dello stesso anno. La relazione tra i due è iniziata nel 202. “Mi piacerebbe fare tante cose”, aveva detto la cantate parlando dei suoi progetti per il futuro durante un’apparizione nell’ottobre 2025 al programma ‘The Late Show with Stephen Colbert’. Tutte queste possibilità sono aperte. Ma quello che desidero davvero è diventare mamma. Spero che sia questo il mio prossimo ruolo da protagonista”