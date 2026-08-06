Chiara Ferragni e lo sfogo social: “Basta commentare i corpi delle donne”

Chiara Ferragni ha affidato ai suoi canali social, sull’account Instagram seguito da oltre 27 milioni di follower, un lungo sfogo in un video in cui mette sotto accusa i giudizi che le sono piombati addosso. L’influencer ha tra l’altro ribattuto a quanto le dicono che sta ingrassando: “In tutti i momenti in cui ero estremamente magra era perché non stavo bene e sinceramente non vorrei mai tornare a sentirmi così. Ora ho 39 anni, due bambini, una relazione sana, un lavoro che amo e finalmente una pace interiore”, spiega, per poi prendere una posizione netta, con durezza: “Basta commentare il corpo delle donne“.

Parlando del rapporto con il suo corpo, anche in passato, Ferragni spiega: “C’erano momenti in cui ero davvero triste e non mangiavo molto, o ero ossessionata dal mangiare solo sano e cose di questo tipo. Ogni volta che ripenso a me stessa mentre attraversavo quei momenti, mi ricordo che ero infelice. Quelli in cui ero magrissima sono stati i momenti peggiori della mia vita. Ogni volta che mi vedevate al massimo della magrezza, significava che non stavo passando un bel periodo, sapete?”.

Oggi invece sente di amare il suo corpo e il suo fisico: “Sento che può migliorare, che può essere più tonico, ma amo semplicemente la persona che sono. E invecchiare… sapete, non tutti invecchiano. Non tutti hanno questa fortuna. Tantissime persone si ammalano, tantissime persone muoiono e basta. Quello che intendevo dire è che invecchiare è un privilegio e sfortunatamente non tutti ce l’hanno. Voglio vivere la mia vita al meglio, voglio fare del mio meglio, voglio cercare di avere l’aspetto migliore possibile, ma sento che in questo momento il mio meglio sia essere la me stessa più naturale”.